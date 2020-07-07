Bakan Oğuz, Kasaplar Birliği heyeti ile görüştü

Görüşmede Halil Akbıçak başkanlığındaki heyet, canlı hayvan fiyatlarındaki artışın, et satışlarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, tüketiciden gelen tepkileri aktardı.

Kasaplar, tüketicinin makul fiyatlara et tüketebilmesi adına Bakan Oğuz’dan çözüm istedi. Kasaplar, salgın öncesinde 28 TL/ kg olan canlı kuzu fiyatının 35 TL/kg, canlı dananın salgın öncesi 17 TL/kg olan fiyatının bugün 22 TL/kg olarak olduğunu ifade etti.

Kasaplar, bu durumdan perakende et satışlarının olumsuz etkilediğini dile getirerek, konuyla ilgili olarak Bakanlıktan çözüm ve açılım talep etti.