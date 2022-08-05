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Bakan Oğuz Kayalar Balıkçı Barınağı’nı inceledi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Kayalar Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulundu.

05 Ağustos 2022 Cuma 19:30
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Bakan Oğuz Kayalar Balıkçı Barınağı’nı inceledi
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 Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, 2019’dan itibaren Kayalar Balıkçı Barınağı’na toplam 190 metre ana mendirek ve tali mendirek, balıkçıların teknelerini karaya alabilmeleri ve tamirlerini yapabilecekleri çekek yeri inşa edildi. Barınakta düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda açılışı da yapılan barınağın Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ekonımik İşbirliği Ofisi katkılarıyla ihale edilerek 35 metre olan ana mendireğin güçlendirilmesi ile birlikte 15 metre daha uzatılarak can ve mal güvenliği artırıldı. Önümüzdeki günlerde ise rıhtım çalışmasının başlatılmasına karar verildi.

Oğuz incelemeleri esnasında bazı balıkçılarla da mevcut sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

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