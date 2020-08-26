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BAKAN OĞUZ, NAİMOĞULLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyetle görüştü.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:28
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BAKAN OĞUZ, NAİMOĞULLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, sektörün sorunları ele alındı. Bakan Oğuz, paydaşları ile birlikte sektörü yakından takip ettiğini, sorunları bildiğini ve bu sorunların çözümü için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, hayvan üreticilerine bu hafta içinde küçükbaş hayvan başı desteğinin ödenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Son Güncelleme: 26.08.2020 13:29
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun OğuzKıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri BirliğiMustafa Naimoğulları
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