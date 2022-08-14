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Bakan Oğuz, yangın bölgesinde!

14 Ağustos 2022 Pazar 15:56
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Bakan Oğuz, yangın bölgesinde!


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün öğle saatlerinde Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangının söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yangın söndürme çalışmaları ve yangının durumu hakkında Orman Dairesi yetkililerinden bilgi alan Oğuz’a yangının bir an önce kontrol altına alınması için gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi.

Yangına; havadan yangın söndürme helikopteri, itfaiye ekipleri ve Orman Dairesi’nin yangın söndürme araçları müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Müdahaleler devam ediyor.

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