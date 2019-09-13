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Bakan Oğuz, Yedidalga'daki liman geliştirme çalışmalarını inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga’da Şehit Salih Hüseyin askeri limanın iyileştirilmesi ilgili yürütülen çalışmaları inceledi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:19
Bakan Oğuz, Yedidalga'daki liman geliştirme çalışmalarını inceledi

Bakanlık açıklamasına göre geçtiğimiz ay limanı ziyaret eden Bakan Oğuz, söz konusu limanın iyileştirilme çalışmalarının en erken zamanda başlatılması yönünde talimat vermişti. 
Bakan Oğuz’a incelemeler sırasında, Sahil Güvenlik Komutanı Mehmet Sevgüm, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Patlayıcı Maddeler Müfettişi Ali Akgürcü, Bakanlık yetkilileri ve Yedidalga Balıkçılar Birliği üyeleri eşlik etti. 
Bakan Oğuz, limana ziyaretinde, limanda son gelinen aşamayı yetkililerle birlikte değerlendirdi.  Bakan Oğuz, limanın iyileştirilmesi çalışmalarını yakından takip ettiğini, önümüzdeki günlerde de son durumu görmek için yeniden limana geleceğini belirtti. 
OĞUZ: “BALIKÇILARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Bakan Oğuz, her zaman balıkçıların yanında olduklarını söyleyerek, balıkçılıkla ilgili tüzükleri, mevzuat ve yasal düzenlemeleri yaparak, sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti. 
Balıkçılık sektörünü cazip hale getirmek istediklerini anlatan Bakan Oğuz, bu doğrultuda planlamaların hazırlandığını, gerek teşviklendirme gerekse altyapı konularında yardımların yapılacağını kaydetti.

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OĞUZKKTC
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