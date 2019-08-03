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Bakan Oğuz, Yeşilırmaklı üreticilerle bir araya geldi

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:11
Bakan Oğuz, Yeşilırmaklı üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmaklı üreticilerle bir araya gelerek, bölgedeki  tarımsal potansiyeli ve sorunları yerinde inceledi; görüş alış verişinde bulunuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Bakan Oğuz, ülkemizde  ilk defa serada üretimi ve hasatı yapılan muz serasını da ziyaret etti.

Bakan Oğuz, uzun bir aradan sonra yeniden başlayan muz üretiminin hem  bölge  hem iç piyasa hem de dış piyasa açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Bakan Oğuz, Bakanlık olarak muz  üretiminin  geliştirilmesi için gerekli teknik  desteğin verileceğini ifade etti. 

Bakan Oğuz, yıllar önce bölgede muz üretimi yapıldığını anımsatarak, bu üretimin yeniden canlandırılmasının sevindirici  olduğunu kaydetti.

Bakan Oğuz, ülkemizde dikimi yapılan muzdan erken verim alındığını ve rekabet edebilir olduğunu belirtti. 

Bakan Oğuz, Yeşilırmak örneğinde olduğu gibi, benzer bölgelerde ekonomik değeri yüksek, rekabet edilebilir ürünlerin gelişmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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Dursun OğuzYeşilırmakYeşilırmaklı üreticilerMuz SerasıMuzHaberGündemKıbrıs
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