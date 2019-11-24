Bakan Oğuz’un Öğretmenler günü mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tüm mesleklerin önemli ve değerli olduğunu fakat, öğretmenlik mesleğinin hepsinden farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Oğuz mesajında, “Öğretmen sadece ders öğreten değil, insan yetiştiren ve hayatı öğretendir.”dedi.

Bakan Oğuz, “Toplumu geleceğe hazırlayandır. Vatanın,bayrağın anlamını kutsallığını çocuklarımızın kalbine,beynine ilmek ilmek işleyendir. Öğretmenlerimiz bu kutsal mesleği fedakarlıkla, sabırla ve hoşgörüyle yerine getirmekte, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın , gençlerimizin yetişmesine büyük katkı koymaktadır. Bu özel gün vesilesiyle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anar, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım.”ifadelerini kullandı.

Bild./Bah..