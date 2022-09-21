Bakan Öztürkler, TC İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Soylu ile KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, sınır giriş-çıkışları, pasaport, güvenlik, eğitim, suçla mücadele, göç ve teknik altyapı alanlarında iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.