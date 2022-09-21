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Bakan Öztürkler, TC İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 19:24
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Bakan Öztürkler, TC İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Soylu ile KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, sınır giriş-çıkışları, pasaport, güvenlik, eğitim, suçla mücadele, göç ve teknik altyapı alanlarında iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluZiya ÖztürklerTürkiye İçişleriİçişleri Bakanı
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