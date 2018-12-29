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Bakan Özyiğit, Umut Otizm Derneği yetkilileri ile görüştü

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:17
Bakan Özyiğit, Umut Otizm Derneği yetkilileri ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Mustafa Özerdem başkanlığındaki Umut Otizm Derneği heyetini kabul ederek görüştü. Görüşmede Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; derneğin 2018 yılının Ağustos ayında hayata geçtiğini belirterek yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Özyiğit’e bilgi veren Dernek Başkanı Özerdem, hazırladıkları raporu da Bakan Özyiğit’e takdim etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in özel eğitime verdiği önemin farkında olduklarını belirten Özerdem, Bakanlık ile işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yapabileceklerine inanç belirtti.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de böylesi hassas ve önemli bir konuda dernekleşme yoluna gidilmesinin önemine işaret ederek, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Otizm konusunda farkındalık yaratılarak bu yönde çalışmalar yapılmasının son derece önemli olduğunu belirten Özyiğit, bu tür çocukların kendi kendilerine yeter duruma gelerek topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı ve çalışmalarını bu amaç doğrultusunda yürüttüklerini ifade etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ayrılan Hane Halkına yardım kaleminin tümünü de özel eğitime ayırdıklarını anımsatan Bakan Özyiğit, bu bütçeyle özel gereksinim duyan öğrencileri taşımak amacıyla iki özel araç alınarak önümüzdeki günlerde devreye konulacağını vurguladı.

Özyiğit, Özel Eğitim Yasası’nın da öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, engelli öğrencilerin alacağı eğitim ve ülkenin genel yaşamına katılımlarını sağlamak adına üzerinde çalışmalar yapılan yasanın son aşamaya geldiğini ve özel eğitimin önümüzdeki günlerde yasal bir zemine kavuşturulacağını belirtti.

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