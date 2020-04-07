Bakan Pilli: “ 2 yeni vaka ”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, korona virüs ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Bakan Pilli’nin açıklamalarına göre bugün yapılan test sayısı 138, bugün saptanan pozitif vaka sayısı 2, iyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 1, bugün kaybedilen vaka sayısı 1 , yapılan toplam test sayısı 3246, toplam vaka sayısı 94, toplam taburcu edilen hasta sayısı 44, tedavisi devam eden vaka sayısı 47, toplam kaybedilen vaka sayısı 3, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Yeni vakalardan biri Beyarmudu, diğer ise Lapta Bölgesi’nden.

İkisi de temaslı vakalar.

Taburcu olan kişi ise yine Beyarmudu Bölgesinden.