BAKAN PİLLİ AÇIKLADI: “ACİL DURUM HASTANESİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FAALİYETE GEÇECEK”

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

KABİNEDE DEĞİŞMEYEN TEK BAKAN ALİ PİLLİ

Yeni kabinede değişmeyen tek bakan olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Takdir Başbakan Hamza Ersan Saner’indir” diyerek görevini yeniden kabul ettiğini söyledi. Kamuoyunda kabine değişikliği gündeme geldiğinde, Ali Pilli’nin görevde kalması gerektiğine dair söylemlerin ve desteklerin artması hakkında da konuşan Sağlık Bakanı, “Bakanlığım süresince birçok olağan üstü durumla karşılaştık. Hastane yangını ve Covid-19 Pandemisi bunlardan bazıları. Hedefimiz her zaman halkın sağlığı oldu. Bu süreçte de halkım benim arkamda durdu. Bende halkımın sağlığı için onların yanında oldum. Teşekkür ediyorum” dedi.

YILBAŞINA TEDBİRLER SIKILAŞTIRILACAK

Pilli, Covid-19 güncel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve son günlerde artan yerel vakalar karşısında tedbirlerin arttırılacağını açıkladı. Vaka artışının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın daha ciddi tedbirler için çalıştığımı kaydederek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanarak yeni tedbirler alacağını söyledi. Pilli, yılbaşına yönelikte tedbirlerin de sıkılaştırılacağını açıkladı.

“YOĞUN BAKIMDAKİ HASTANIN GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ”

Yoğun bakımda tedavisi süren hastanın durumu hakkında sorulan soru üzerine Bakan Pilli, “Hastanın genel sağlık durumunun iyi ve stabildir” dedi.

“AŞILAMA BİZDE DE YAPILACAK. TÜRKİYE İLE TEMAS İÇİNDEYİZ”

Covid-19 aşısına karşı tedbirli yaklaşan Ali Pilli, “Aşı konusunda beni eleştiriyorlar ancak ben aşının karşısında değilim. Dünyada aşılar başladı. Ocak ayında birçok ülkede yapılacak. İngiltere’de başladı, Türkiye’de de ay sonu Çin aşısı başlayacak. 50 milyon doz sipariş edildi. Türkiye ile irtibatımız var. Burada da biz ön çalışmalara başladık. Sağlık çalışanları, yaşlılar, stratejik önemde çalışan kişilerle, kronik rahatsızlıkları olan kişilere ilk etapta aşı yapılacak. Dünyadaki diğer aşıları da görüp alt yapımızı da hazırladıktan sonra aşılamaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

HASTANEDE ÇIKAN POZİTİF VAKALAR HAKKINDA PİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan pozitif vakalar hakkında Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Pilli, bütün tedbirlerin alındığını, temaslıların takip edildiğini ve sağlık ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Pilli, Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nde bütün çalışanlara Covid-19 testi yapıldığını ve sonuçların beklendiğini söyledi. Hastanede pozitif çıkan vakaların kaynağının henüz tespit edilemediğini belirten Pilli, bulaşın nereden kaynaklandığının araştırıldığını söyleyerek, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gereken tüm tedbirlerin sabah alındığını açıkladı.

“ACİL DURUM HASTANESİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FAALİYETE GEÇECEK”

Acil Durum Hastanesi’nin hala daha faaliyete geçmemesine yönelik kamuoyunda çıkan eleştirilere de cevap veren Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin Covid-19 amaçlı kullanılacağını söyledi. Nalbantoğlu’ndaki bazı servislerin oraya taşınacağını kaydeden Pilli, gerekli kadroların hazırlandığını ve önümüzdeki hafta sonuna doğru Covid-19 vakalarının oraya taşınacağını açıkladı. Hastanede herhangi bir eksik kalmaması için Bakanlık tarafından titiz davranıldığının altını çizen Pilli, hastalar içeri girdikten sonra eksikliklerin giderilmesinin hastalar açısından dezavantaj olacağını belirterek, tam teşekküllü ve eksiksiz bir şekilde hastanenin faaliyette geçirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

SINIR KAPILARI KAPATILACAK MI?

Son günlerde artan ve kaynağı tespit edilemeyen yerel vakaların ardından Güney Kıbrıs’tan geçişlerde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanarak, yeni bir karar üreteceğini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Sınır kapılarından geçişlerde tedbirler alınmıştı. Ancak artan yerel vakalardan dolayı denetimlerin sıkılaştırılacak. Bugün komite toplantısının ardından alınan tedbirleri açıklayacağız” dedi.

BAKAN PİLLİ’DEN KİRİTİK TARİH: NİSAN

Pilli önümüzdeki günlerin çok kritik günler olduğuna dikkat çekerek, herkesin tedbirlere dikkat etmesini ve kurallara uyması konusunda uyarıda bulundu. Bakan Pilli, “Nisan ayına kadar bu süreci atlatırsak Covid-19’u en az zararla atlamış olacağız bu nedenle kurallara uyalım” dedi.

“İLAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HAKKINDA ÇALIŞMA YAPILACAK”

İlaç fiyatlarındaki artış hakkında da açıklamalarda bulunan Pilli, “Sadece ilaçlarda değil tüm ürünlerde artış oldu. Böyle kriz dönemlerinde fiyatların düşmesi gerekirken sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bir artış yaşandı. Ekonomi Bakanlığı bunun üzerinde bir çalışma yapacak ve bu konunun üzerine gidilecek” ifadelerini kullandı.