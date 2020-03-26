Bakan Pilli açıklamalarda bulundu

BRT'de canlı yayına bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, coronavirüs mücadelesiyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Yeni test sonuçlarını bekliyoruz. Bugüne kadar toplam test sayısı 588. Şu anda 15 KKTC vatandaşı, 2 Alman, 1 Türkmen var tedavi gören.

Toplamda 18 hasta tedavi görüyor. 29 hasta taburcu oldu.

2 Alman yoğun bakımda tedavi görür. Diğer vakaların durumu iyi.

Testler devam etmektedir ve sonuçlar çıkınca açıklayacağız.

Yenierenköyle ilgili bazı iddialar vardır. Ekiplerimiz bölgeye gitmiştir testler yapılacaktır ve sonuçları açıklanacaktır.

Kitlerde herhangi bir sorun yoktur.

Emin olmak için ikinci test yapılmıştır ve ikinci testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyu spekülatif açıklamalarla yanıltılıyor. Halkımızdan isteğim lütfen Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına itibar etsinler. ilerleyen saatlerde yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.