Bakan Pilli, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi yetkilileri ile biraraya geldi

Bakan Pilli'ye Covid-19 süresi içersinde verdiği hizmetler nedeniyle plaket takdim edildi
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi yetkilileri ile bakanlıkta biraraya geldi.
Bahçeşehir mütevelli heyeti başkanı Eral Osmanlar, mütevelli heyeti üyesi Mert Osmanlar'ın yer aldığı görüşmede üniversite ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Bakan Pilli'ye Covid-19 süresi içerisinde gösterdiği üstün hizmetler ve üniversitelerin sorunlarına çözüm bulma konusunda göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkür edilerek plaket takdim edildi.