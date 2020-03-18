Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Bakan Pilli, Bakanlar Kurulu'nu terk etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin Bakanlar kurulunu ani bir şekilde terk ettiği öğrenildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:10
12130 Okunma
Bakan Pilli, Bakanlar Kurulu'nu terk etti

Bakanlar Kurulu toplantısında bugün gerginlik hat safhaya çıktı. 

Coronavirüsü tedbirlerinin artırılması ve radikal önlemler alınması konusundaki ısrarlı tutumu dikkate alınmayan ve kabinenin geri kalanıyla görüş birliğine varamayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, kapıyı çarparak Bakanlar Kurulu'nu terk etti.

Tansiyonu yükselen Bakan Pilli'nin Sağlık Bakanlığı'ndaki makam odasında istirahate çekildiği öğrenildi.


Öte yandan dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yine gerginlik yaşanmış ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye giriş yapacak yolcuların bugün öğlen 12.00 itibariyle değil dün akşam itibariyle Malpas Otel'deki karantina merkezine gönderilmesi konusundaki ısrarları tutumuna rağmen kabine üyeleri bu konuda duyarsız kalmıştı.

Gündem Kıbrıs'ın bu konudaki haberinin büyük yankı uyandırması sonrasında ise hükümet bu konudaki tutumunu değiştirerek kararı dün akşamdan itibaren uygulamaya koymuştu.

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Son Güncelleme: 18.03.2020 16:26
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBakanlar KuruluAli Pilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
corona 2020-03-18 14:23:55

Bu nasıl iştir yahu, bakanlar kurulu eğer sağlık bakanını dinlemeyecekse ne iş yapar. Ne demek sağlık bakanı terk etsin bakanlar kurulu toplantısını.... Ne diye toplanıp duruyorsunuz o zaman. Sağlık bakanını ciddiye almayacaksanız işiniz nedir orada??

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2020-03-18 14:22:06

Sayın Pilli doğru yoldan ayrılmayın. Tarafsız özgür farkında ve IQ su yeterli insanlar nazarında ilah olursunuz. Gerisi zaten önemli değil.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2020-03-18 16:25:14

Anladığım kadarı İle para yok. Her şeyden tasarruf yapılması hedeflenmiştir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
2 gencin karantina süreci Kuzey Kıbrıs’ta devam edecek
2 gencin karantina süreci Kuzey Kıbrıs’ta devam edecek
Pilli'nin müşahede süresi uzatıldı
Pilli'nin müşahede süresi uzatıldı
Pilli’nin durumu sağlık çalışanlarını üzdü
Pilli’nin durumu sağlık çalışanlarını üzdü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim