Bakan Pilli, Bakanlar Kurulu'nu terk etti

Bakanlar Kurulu toplantısında bugün gerginlik hat safhaya çıktı.

Coronavirüsü tedbirlerinin artırılması ve radikal önlemler alınması konusundaki ısrarlı tutumu dikkate alınmayan ve kabinenin geri kalanıyla görüş birliğine varamayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, kapıyı çarparak Bakanlar Kurulu'nu terk etti.

Tansiyonu yükselen Bakan Pilli'nin Sağlık Bakanlığı'ndaki makam odasında istirahate çekildiği öğrenildi.



Öte yandan dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yine gerginlik yaşanmış ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye giriş yapacak yolcuların bugün öğlen 12.00 itibariyle değil dün akşam itibariyle Malpas Otel'deki karantina merkezine gönderilmesi konusundaki ısrarları tutumuna rağmen kabine üyeleri bu konuda duyarsız kalmıştı.

Gündem Kıbrıs'ın bu konudaki haberinin büyük yankı uyandırması sonrasında ise hükümet bu konudaki tutumunu değiştirerek kararı dün akşamdan itibaren uygulamaya koymuştu.

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER