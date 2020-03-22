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Bakan Pilli: “Bize yardım ederseniz bunun üstesinden geleceğiz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka seslenerek, “Bize yardım ederseniz bunun üstesinden geleceğiz. Mücadele edersek salgını önlemiş olacağız. Herkes evinde kalsın ve dışarıya çıkmasın, bize yardımcı olsun” dedi.

22 Mart 2020 Pazar 12:52
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Bakan Pilli: “Bize yardım ederseniz bunun üstesinden geleceğiz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka seslenerek, “Bize yardım ederseniz bunun üstesinden geleceğiz. Mücadele edersek salgını önlemiş olacağız. Herkes evinde kalsın ve dışarıya çıkmasın, bize yardımcı olsun” dedi.


Sağlık Bakanı Pilli, halkın sokağa çıkmaması halinde Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarının kolaylaşacağını ve vaka sayısında artış olmayacağını vurguladı.


“Herkes evinde kalıp bize yardımcı olsun. Bu salgını bu seviyede durdurmak istiyoruz” diyen Pilli, konu ile ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.


Pilli, “Ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü, solunum sıkıntısı veya hepsi varsa 1102’yi arayın. Son 14 gün içinde yurt dışında bulunmuşsanız, ev halkından biri yurt dışından gelmişse, yakınlarından biri hastaneye yatmışsa, yakınlarından birine kovid 19 tanısı konmuş ise, temas etmiş ise, yakınlarından birinde pozitif vaka görülmüşse, yakın temas etmişse 1102’yi arayın, biz her zaman yanınızdayız” diye konuştu.İngiltere’den gelen ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle karantina merkezinde gözetim altında tutulan bir öğrencinin tüm tetkiklerinin yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını söyleyen Pilli, öğrencinin takip altında tedavisinin devam ettiğini ve herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti.


Kitlerle ilgili bir sıkıntının da olmadığını, ülkede yapılan testlerin güvenilir ve elemanların deneyimli olduğunu kaydeden Pilli, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçip bilgi alışverişi yapacaklarını ifade etti.
“Virüsü bulunduğu yerde hapsetmek istiyoruz. O yüzden evde kalın” diyen Pilli, ülkede bir- iki vaka olsa dahi evden çıkılması halinde bu sayının ikiye katlanacağını söyledi.
Pilli, “Bize yardım ederseniz bunun üstesinden geleceğiz. Mücadele edersek salgını önlemiş olacağız. Bu bütünlüklü birşeydir. Siyaseti bir tarafına bırakıp sağlık çalışanlarına yardım edelim. Bilgi kirliliği var. Bunlar da yasalar önünde ileride hesap verecektir” şeklinde konuştu. 

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