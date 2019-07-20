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Bakan Pilli: Büyük zaferin 45. Yılı kutlu olsun

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:57
Bakan Pilli: Büyük zaferin 45. Yılı kutlu olsun

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yüzlerce kayıp, binlerce yaralı ve mağdur insanın her türlü zorluğa karşı direndiği mücadelede, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının varlığı ve devamı için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. 

Pilli 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçtiğini anımsattı.  
 

Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz  şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.
Kıbrıslı Türklerin acılarının sona erdiği, can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı, özgürlük ortamının sağlandığı tarihimize kazınan bu büyük zaferin 45. Yılı kutlu olsun.”

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Anahtar Kelimeler:
Ali PilliBarış HarekatıHaberGündemKıbrıs
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