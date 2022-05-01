Bakan Pilli'den Bayram mesajı

Bakan Pilli şunları ifade etti;

“ Dargınlıkları sona erdiren, saygı ve sevgimizi büyüklerimize hissettirmek, aile ve toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesi için en iyi fırsatlardan biri olan bir Ramazan Bayramı’nı daha yaşıyoruz.

Pandeminin gölgesinde daha buruk geçirdiğimiz bayramları, bu sene hep birlikte sürdürdüğümüz mücadele sonucunda alilelerimiz ve büyüklerimizin yanlarında geçirecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bu zor süreçte en başından bu yana özveri ile emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza, halkımıza ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Bayram dolayısıyla kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa bırakmalı, birbirimizi kucaklamalı ,kardeşlik duyguları içinde tüm zorlukları birlikte atlatmak için çalışmalıyız.

Bayram boyunca yine sağlık çalışanlarımız halkımızın için görevleri başında olacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm İslam aleminin ve siz değerli halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar sağlıklı, mutlu nice bayramlar dilerim.”