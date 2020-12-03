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Bakan Pilli, Esentepe Bölgesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Esentepe Bölgesini ve Bahçeli Köyü’nü ziyaret etti.

03 Aralık 2020 Perşembe 10:52
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Bakan Pilli, Esentepe Bölgesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Esentepe Bölgesini ve Bahçeli Köyü’nü ziyaret etti.

Esentepe Bölgesinde vatandaşla bir araya gelen Bakan Pilli, Esentepe Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 

Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, bölge muhtarları ve vatandaşların yer aldığı ziyarette, sağlık açısından zorluklar yaşandığı belirtilerek Esentepe’ye 112 acil servis gelmesi talebi Bakan Pilli’ye aktarıldı. 

Erdoğan, Esentepe Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle daha önce Bakan Pilli’yi ziyaret ettiklerini, hemen ardından bakanın bölgede ziyarette bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. 

Esentepe'ye ayrı bir sevgisi olduğunu belirten Bakan Pilli, bu bölgede kalabalık bir nüfusun bulunduğunu ve yabancıların da yaşadığını, dolayısıyla bölge halkının 112 acil servis talebinin devreye girmesi için adım atılabileceğini kaydetti.

Göreve geldiği günden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmenin hedefleri arasında olduğunu belirten Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini, aynı zamanda sağlık alt yapısında bulunan eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Girne’ye modern bir hastane kazandıracaklarını kaydeden Pilli, Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı tam donanımlı hastanenin projesinin devam ettiğini, Güzelyurt Hastanesi ve AMATEM'in hayata geçeceğini, Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesi’nin halkımıza kazandırıldığını belirtti. 

Bakan Pilli, göreve devam etmesi halinde 2021 yılında sağlıkta büyük adımlar atılacağını kaydetti.

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