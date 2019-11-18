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Bakan Pilli: Hedef 2020'de Güzelyurt Hastanesi'nin bitmesi

Pilli, Aydınköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:04
Bakan Pilli: Hedef 2020'de Güzelyurt Hastanesi'nin bitmesi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Aydınköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

Bakan Pilli, Aydınköy’e yaptığı ziyaret çerçevesinde vatandaşla bir araya gelerek birebir beklentileri dinledi, sağlık konusunda ve bölgenin diğer ihtiyaçları ile ilgili bilgiler aldı.

Ziyareti çerçevesinde hastane projelerine de değinen Bakan Pilli, Güzelyurt Hastanesinin hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü, hedeflerinin 2020 yılında Güzelyurt Hastanesi’nin bitmesi olduğunu söyledi.

Bakan Pilli’nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, bölgenin kalkınması ve genel beklentileri konusunda beklentilerini dile getirdi.

(BRT/MAIL)

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Son Güncelleme: 18.11.2019 12:09
Anahtar Kelimeler:
Hedef2020PilliHaber
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