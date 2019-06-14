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Bakan Pilli, hemşirelerin sorunlarını dinledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı kabul etti.

14 Haziran 2019 Cuma 13:58
Bakan Pilli, hemşirelerin sorunlarını dinledi

Hemşire ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Sendika Başkanı Ali Özgöçmen ve beraberindeki heyet, Bakan Pilli’ye yeni görevinde başarılar diledi ,taleplerini iletti ve hemşirelerin yaşadığı sorunları aktardı.

Sağlık Bakanı Pilli, hemşirelerin her türlü ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgileneceğinin sözünü verdi.

Pilli, bakanlığı süresince siyasi rozet gözetmeksizin çalışacaklarını, insan hayatı ve kaliteli sağlık hizmetinin de bunu gerektirdiğini kaydetti. Pilli, sağlıktaki paydaşlarla her zaman diyalog içinde olacaklarının sözünü de verdi. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
ı Ali PilliSağlık Bakanı
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