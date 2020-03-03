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Bakan Pilli, hizmet veren servisleri açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, büyük bir başarı ve özveriyle çalışarak hastaların tahliyesinin en iyi şekilde yapıldığını belirtti.

03 Mart 2020 Salı 14:03
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Bakan Pilli, hizmet veren servisleri açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, büyük bir başarı ve özveriyle çalışarak hastaların tahliyesinin en iyi şekilde yapıldığını belirtti.

Yangının çıktığı ikinci katta radyoaktif madde bulunmadığını ve yapılan ölçümlerde de kimyasal maddeye rastlanmadığını kaydeden Pilli, tüm ölçümlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Hastanede çok güzel bir tahliye yapıldığını kaydeden Pilli, sivil savunma, itfaiye, polis, asker, sağlık çalışanları ve halka teşekkür etti.

Dumandan etkilenen veya yanan bir kişi bulunmadığını söyleyen Pilli, cihazlara bağlı hastalarla kalp bölümündeki kişilerin tahliyesinin hassas bir süreç içerdiğini ve iki vefat yaşanmasının üzücü olduğunu belirtti.

Pilli, yanan kısmın kalp damar cerrahisi bölümü olduğunu, süratle hastanenin açılacağını ancak gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Yanan her şeyin basınla paylaşılacağını dile getiren Pilli, yangından sonra kamu hastanelerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve bu hastaneleri güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Kalp damar cerrahisi bölümünün halkın güvenini kazanan bir yer olduğunu ve süratle eskisinden daha iyi hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Pilli, “Bu pahalı bir bölümdür. Gelen yardımlarla ne yapılacağını açıklayacağız” diye konuştu.

Pilli, yangın sırasında herkesin görevini bildiğini, ona göre davrandığını bu nedenle başarı sağlandığını belirtti.

Türkiye’den teknik eleman gelmediğini söyleyen Pilli, “Bizim kendi elemanlarımız vardır. Onlar görev almıştır” dedi.

Pilli, ayaktan tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezinin çalışmakta olduğunu söyledi.

Şu anda kardiyovasküler servisinin izole edildiğini kaydeden Pilli, sigortanın, sorumluluğunda olan yerlerin tamirini üstleneceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
YangınHastane YangınıSağlık Bakanı Ali Pilli
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gerçek 2020-03-03 15:00:39

Halil Falyalı kaç para bağışlayacak acaba.Çok duyarlı ve duygusal olduğunu gördük özellikle debrem yardımında

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