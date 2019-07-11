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Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi konusunda açıklamalarda bulundu

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi konusunda açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, “çok ciddi yapısal ve kurumsal eksikliklerle devraldığımız Kalkanlı Yaşam Evi’nin tüm sorunlarına hakimiz. Takdir edersiniz ki sağlık alanı çok geniş bir alan göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hiç zaman kaybetmeden bu sorunları masaya yatırdık ve çalışmalarımız devam ediyor.En kısa sürede Kalkanlı Yaşam Evi’ni gerçek işlevini yerine getirebilecek hale dönüştüreceğiz” dedi.

Kalkanlı Yaşam Evi’ne bizzat giderek yerinde incelemelerde bulunduğunu ve mevcut bir takım eksiklikler gözlemlediğini ifade eden Bakan Pilli şunları söyledi;

“Kalkanlı Yaşam Evi’nde yasal düzenleme çalışmaları için düğmeye basmış durumdayız. Bakanlığın görevlendirdiği uzman kişiler tarafından gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. Yasal düzenleme içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi’nde görev yapacak kamu sağlık çalışanlarının nitelikleri, hizmet binasının özel koşulları, yaşam alanlarına ilişkin kurallar, bakıma muhtaç hastalara ilişkin özel tedbirler, bireylerin bakım merkezine kabul ve çıkarma işlemleri gibi önem arz eden başlıklar bulunmaktadır.”

“Kalkanlı Yaşam Evi’nde 1 Hekim, 6’si hemşire, 19 Hasta Bakıcı, 3 Güvenlik görevlisi, 1 Çamaşırhane Görevlisi, 6 Temizlik görevlisi olmak üzere toplam 37 çalışan ve 56 hastaya hizmet verilmektedir. Şunu belirtmek isterim ki, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin farkındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız ziyaret ve incelemeler sonucunda için gerekli tüm çalışmaları başlatmış durumdayız. Sağlık Bakanlığı olarak tek hedefimiz halka en iyi hizmeti sağlamaktır. Yaşlılarımız ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için gereken neyse yapacağımızdan kimse kuşku duymasın.”

(BRT/MAIL)

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Pilli
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