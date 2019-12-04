Bakan Pilli, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği heyetiyle görüştü

Eczacılar Birliği adına konuşma gerçekleştiren başkan Umut Öksüz, meslek yasalarının tadil edilmiş haliyle ivedilikle meclise gönderilmesi, mesleki sıkıntıları, kamu eczacısı talepleri olduğunu aynı zamanda İlaç ve Eczacılık Dairesi bünyesinde hizmet veren Haysiyet Divanı’nın yeniden hayata geçmesi taleplerini Bakan Pilli’ye aktardı.

Sağlık Bakanı Pilli, Eczacılar Birliği’nin yeni kadrosu ile her zaman istişare etmeye hazır olduğunu, bu vesile ile gerek mesleki sıkıntıları ve talepleri, gerekse otomasyon konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, sadece ilaçta değil, sağlığın tümünde bir otomasyon sisteminin olması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Konuşmaların ardından Birlik yetkilileri Bakan Pilli’ye plaket ve ilk kadın eczacılardan Kamran Aziz’in Cd’sini takdim etti.

(BRT/MAIL)