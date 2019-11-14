Bakan Pilli, KSTU Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Pilli, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin sağlık alanında önemli bir yatırım olduğunu, bölgede bulunmasının Güzelyurt halkı için bir avantaj olduğunu vurguladı.

Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde incelemelerde bulunan Bakan Pilli, sağlık personeli ve alt yapısıyla tam donanımlı bir hizmet sunulduğunu belirtti. Pilli, muayene olan hastalar ve doktorlar ile sohbet etti.

Bakan Pilli, Üniversitenin Güzelyurt bölgesine katkılarının büyük olduğunu, Diş Hekimliği Fakültesinde teknolojinin beklediklerinin de üstünde olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Pilli ziyareti esnasında Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin tamamlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve yakın zamanda sürecin tamamlanacağını da belirtti.