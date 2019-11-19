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Bakan Pilli, Memur-Sen Başkanı Akın Manga ve beraberindeki heyeti kabul etti

Memur-Sen Başkanı Akın Manga ve beraberindeki heyet Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

19 Kasım 2019 Salı 15:42
Bakan Pilli, Memur-Sen Başkanı Akın Manga ve beraberindeki heyeti kabul etti

Sendikanın temel hedef ve ilkelerini benimseyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Manga, yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Faaliyet ve hedefleri konusunda Bakan Pilli’ye bilgiler veren Manga, sağlık konusunda sendika olarak beklentilerini aktardı.

Sağlık Bakanı Pilli, Memur-Sen Genel Başkanı ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar dileyerek, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katkılarının son derece önemli olduğunu, birçok konuda olduğu gibi sağlıkta da diyalog yoluyla sorunların aşılabileceğini kaydetti.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen
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