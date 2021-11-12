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Bakan Pilli: Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkemizde mevsim değişiminin başladığını mevsim değişikliklerinin her tür hastalığa davetiye çıkardığını Covid-19 salgının da bu koşullarda daha da etkin olacağını halkın bir pandemi sürecinden geçilmekte olduğunu bir an bile unutmadan davranması gerektiğini söyledi. 

12 Kasım 2021 Cuma 15:54
171 Okunma
Bakan Pilli: Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkemizde mevsim değişiminin başladığını mevsim değişikliklerinin her tür hastalığa davetiye çıkardığını Covid-19 salgının da bu koşullarda daha da etkin olacağını halkın bir pandemi sürecinden geçilmekte olduğunu bir an bile unutmadan davranması gerektiğini söyledi. 

“Vaka Sayılarında bir miktar artış olmasını bekliyoruz” 

Pilli, geçmiş dönemle alakalı veriler artık elimizde. Bu veriler ışığında uzun vadeli projeksiyonlar yapabiliyoruz. İstatistiklere bakacak olursak, önümüzdeki aydan itibaren bahar aylarına kadar vakalarda bir miktar artış olmasını bekliyoruz. 

Aşılanma oranını yukarılara çekersek, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemimize yük bindirebilecek ağır vaka sayılarını uygun seviyelerde tutabiliriz. Bu nedenle gerek 1. Doz gerekse zamanı gelen diğer doz aşılarınızı mutlaka yaptırın. Özellikle 12 yaş üzerindeki herkes aşılarını yaptırmalıdır. 

“Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir" 

Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır. 

Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Tüm veriler aşının salgınla mücadelede, özellikle hastalığın geçirilme seviyesine ciddi etki yaptığını gösteriyor. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın. 

Bakan Pilli, aynı zamanda yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı, covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılarla ilgili detayları paylaştı.

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