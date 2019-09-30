Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek derneğin bakanlıkla işbirliği konusunda görüşme gerçekleştirdi beklentileri dinledi.

Bakan Pilli, yıllardır özveri ile hizmet veren bu derneğin öneri ve beklentilerinin önem arz ettiğini, dolayısı ile derneği bu ziyareti bizzat gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunmak istediğini kaydetti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Sağlık Bakanlığı görevine gelen Bakan Pilli ’ye görevinde başarılar dileyerek, bakanlık ile derneğin işbirliğinin önemli olduğunu, bu vesile ile beklentilerini aktardıklarını söyledi.

Bakan Pilli, ihtiyaç duyulan her noktada derneğin yanlarında olduklarını vurguladı.

(BRT/MAIL)