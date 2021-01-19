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Bakan Pilli: ”Şu ana kadar toplam 4968 kişiye Covid-19 aşı uygulaması yapıldı” 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 aşılama uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu. 

19 Ocak 2021 Salı 11:51
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Bakan Pilli: ”Şu ana kadar toplam 4968 kişiye Covid-19 aşı uygulaması yapıldı” 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 aşılama uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında toplam 4968 kişinin aşılandığını belirten Bakan Pilli, 4944 adet Sinovac, 24 adet BioNTech-Pfizer aşısının yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, aşı uygulamasının başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına yapıldığını belirterek şunları kaydetti;

Covid-19 aşı uygulaması başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, Tıp Fakültesinde öğrenim gören 4,5 ve 6 ‘ıncı sınıflara, Diş Hekimliği okuyan 4. Ve 5. Sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına çalışanlarına gönüllük esası doğrultusunda yapılmıştır.

Aşılar Cuma günü Acil Durum Hastanesi’nde başlamak üzere 5 merkezde yapılmıştır.

  • Acil Durum Hastanesi
  • Mağusa Devlet Hastanesi
  • Girne Akçiçek Hastanesi
  • Cengiz Topel Hastanesi
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kendi bünyesinde bulunan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı kontrolünde aşılar uygulanmıştır.

Hastane Adı

TARİH

Aşı Sayısı

Acil Durum Hastanesi

15.01.2021

395

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi

16.01.2021

197

Girne Akçiçek Hastanesi

16.01.2021

83

Cengiz Topel Hastanesi

16.01.2021

42

Acil Durum Hastanesi

16.01.2021

478

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi

17.01.2021

412

Girne Akçiçek Hastanesi

17.01.2021

384

Cengiz Topel Hastanesi

17.01.2021

72

Acil Durum Hastanesi

17.01.2021

751

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi

18.01.2021

331

Girne Akçiçek Hastanesi

18.01.2021

71

Cengiz Topel Hastanesi

18.01.2021

65

Acil Durum Hastanesi

18.01.2021

663

YDÜ Hastanesi

16.01.2021

1000

Özel bir yaşlı bakımevine

18.01.2021

24

Bundan sonraki aşamada ise resmi internet sitemizde yer alan asi.covid19.saglik.gov.ct.tr adresine gönüllük esasına göre başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza Pfizer-BioNTech ve Sinovac aşısı yapılacaktır.

Bugün ise Lapta Huzur Evi, Lapta Sağlık Merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi, Trenyolu Sağlık Merkezi, Sınır Üstü Yaşlı Bakım Evi, Ay Işığı Yaşlı Bakım Evi, Özen Yaşlı Bakım Evi’nde aşı uygulaması yapılmaktadır. Bu aşılar daha önce müracaat edilmesi ardından randevu saatleri verilerek uygulanmaya başlanmıştır.

Bakan Pilli kamuoyunda tartışılan ve basında gündeme getirilen aşı torpili iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

Sağlık Bakanlığı olarak ilk önce toplum sağlığını gözeterek aldığımız tüm uygulama ve kararlar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Halkımızla birlikte ilk günden beri verdiğimiz covid-19 mücadelesinde aşı uygulaması gibi hassas bir noktada aşı torpili uygulaması söz konusu dahi olamaz.

Bakanlığımız tarafından uygulanacak aşı programına göre öncelikli guruplardan başlamak üzere aşılar yapılmaya başlamıştır ve planlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir. Sağlık söz konusu olunca herhangi birine imtiyaz sağlanması mümkün değildir. Bu konuda halkımızın da hassasiyet göstererek yanımızda olması büyük önem taşımaktadır. Tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim.

 Dr. Ali Pilli

Sağlık Bakanı

Son Güncelleme: 19.01.2021 12:54
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