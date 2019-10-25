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Bakan Pilli, Tekvando Federasyonu ve uluslararası etkinliğe katılacak heyeti kabul etti

Sağlık Bakanı Pilli, Tekvando Federasyonu ve Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarına katılacak konuk heyetleri kabul etti.

25 Ekim 2019 Cuma 14:10
Bakan Pilli, Tekvando Federasyonu ve uluslararası etkinliğe katılacak heyeti kabul etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki Tekvando Federasyonu ve Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarına katılacak konuk heyetleri bakanlıkta kabul etti.

Bakan Pilli, müsabakalara katılacak olan Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, İran, Ermenistan, Moldova, Ukrayna  takımlarının  Federasyon Başkanlarının nezaket ziyaretinde bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Böylesi organizasyonlara ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pilli, sporun insanların birbiri ile kaynaşmasını, sosyalleşmesini sağladığını, Kıbrıs Türk toplumumun her zaman misafirperver ve kucaklayıcı bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Tekvando Federasyonu  Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,Bakan Pilli’yi Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül törenine  de davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tekvando FederasyonuHaberKKTC
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