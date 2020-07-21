Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Beyzbol sopalı kavga
Beyzbol sopalı kavga
İş yeri kasasından 2 bin TL’ye yakın para çalan şahıs tutuklandı
Kasadan para çaldı

Bakan Pilli: "Toplam 1001 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1001 olduğunu,  2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

21 Temmuz 2020 Salı 18:48
461 Okunma
Bakan Pilli: "Toplam 1001 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı" 

Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, zaten karantinada takip edildigini belirtti. Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  

21  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 58.883  

Toplam Vaka Sayısı- 125 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 21.07.2020 19:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu, Topçuköy şehitlerini andı
Sadıkoğlu, Topçuköy şehitlerini andı
İnci Uygar hayata gözlerini yumdu
İnci Uygar hayata gözlerini yumdu
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim