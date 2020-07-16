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Bakan Pilli: "Toplam 1049 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, bir kişi taburcu edildi" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1049 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 20:22
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Bakan Pilli: "Toplam 1049 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, bir kişi taburcu edildi" 

Önce sağlık diyen Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tüm önlemlerin alındığını, bu noktada halkımıza güvendiğini ve alınması gereken önlemler konusunda destek beklediğini belirtti. 


Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak, herkese sağlıklı günler diledi.  


16Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1049     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 51.382  

Toplam Vaka Sayısı- 117 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 16.07.2020 20:26
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