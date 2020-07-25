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Bakan Pilli:" Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1179 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:33
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Bakan Pilli:" Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli, pozitif olan vakalardan birinin hava yolu diğerinin ise deniz yolu ile ülkemize geldiğini, temaslı takiplerinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığını, vakaların tedavilerine başlandığını, gözetim altında olduklarını söyledi. 

25 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1179   


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 63.057 


Toplam Vaka Sayısı- 133


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 25.07.2020 17:35
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