Bakan Pilli:" Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli, pozitif olan vakalardan birinin hava yolu diğerinin ise deniz yolu ile ülkemize geldiğini, temaslı takiplerinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığını, vakaların tedavilerine başlandığını, gözetim altında olduklarını söyledi.

25 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1179



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 63.057



Toplam Vaka Sayısı- 133



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok