Bakan Pilli:" Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 10 kişi ve bir gün önce yine ileri tetkik yapılacağı belirtilen 1 kişi ile birlikte 11 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, bugün yapılan testler arasından 21 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek ve yerinde teslim ve paket servis yapacak olan restoran ve büfelerin çalışanlarına yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, önümüzdeki ilk 15 günün önemine dikkat çekerek covid - 19 savaşının henüz bitmediğini ,kurallara uymanın hayati önem taşıdığını," önlemlerini al güvende kal sloganıyla " hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli'nin , 6 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1355

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 17.786

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok