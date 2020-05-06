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Bakan Pilli:" Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1355 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:38
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Bakan Pilli:" Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 10 kişi ve bir gün önce yine ileri tetkik yapılacağı belirtilen 1 kişi ile birlikte 11 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, bugün yapılan testler arasından 21 kişiye  ileri tetkik için PCR testi yapılacağını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek ve yerinde teslim ve paket servis yapacak olan restoran ve büfelerin çalışanlarına yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, önümüzdeki ilk  15 günün önemine dikkat çekerek covid - 19 savaşının henüz bitmediğini ,kurallara uymanın hayati önem taşıdığını," önlemlerini al güvende kal sloganıyla " hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli'nin , 6  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1355

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 17.786

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 06.05.2020 19:43
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