Bakan Pilli:" Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 10 kişi ve bir gün önce yine ileri tetkik yapılacağı belirtilen 1 kişi ile birlikte 11 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, bugün yapılan testler arasından 21 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek ve yerinde teslim ve paket servis yapacak olan restoran ve büfelerin çalışanlarına yapıldığını kaydetti.
Bakan Pilli, önümüzdeki ilk 15 günün önemine dikkat çekerek covid - 19 savaşının henüz bitmediğini ,kurallara uymanın hayati önem taşıdığını," önlemlerini al güvende kal sloganıyla " hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini kaydetti.
Bakan Pilli'nin , 6 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1355
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 17.786
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok