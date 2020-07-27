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Bakan Pilli:" Toplam 1391 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı  "  

Pilli: " Durumun ciddiyetinin farkında olalım, sağlığımız için kurallara uyalım" 

27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:27
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Bakan Pilli:" Toplam 1391 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı  "  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1391 olduğunu,   2 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, pozitif olan vakalardan birine ülkemizde yapılan PCR testinin sonucu beklediği otelde Sağlık Bakanlığı ekipleri  tarafından testinin pozitif çıktığı ve ikinci bir test yapılması gerektiğinin iletilmesinin ardından kuralları ihlal ederek, otelden habersiz ayrıldığını ve gemiyle KKTC'den kaçtığının tespit edildiğini açıkladı. 


 

Bakan Pilli, ülkemizden ayrılan şahsın imzaladığı taahütnameye uymayarak yasaları çiğnediğini ve suç işlediğini, konuyla  ilgili Tükiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüşüldüğünü, gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.  


Yarın itibariyle tüm otellerle bir taahhütname imzalanacağına değinen Bakan Pilli, yurt dışından gelerek test sonucu çıkıncaya kadar otellerde izole olmak  zorunda olan kişilerle ilgili otellerin sorumlu olacağını, izinsiz ayrılan kişilerle veya kurallara uymayanlarla birlikte ilgili otel işletmecilerine de gerekli cezai yaptırımın uygulanacabileceğini kaydetti .  

Pilli, diğer pozitif vakanın ise ülkemize 7 gün önce hava yolu ile geldiğini, bu kişiye ülkemizde PCR testi yapıldığını ve sonucun negatif olduğunu, ancak ilgili şahsın daha belli şikayetlerle Ateş ve Öksürük Polikliniğine başvurduğunu ve buarada yeniden yapılan PCR testinde pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını ifade etti. 

Vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirten Bakan Pilli, halkımıza çağrıda bulunarak, durumun ciddiyetini unutmamamız gerektiğini, kendi sağlığımız için maske kullanımı,  sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı.  

27 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1391      

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2    


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 65.419   

Toplam Vaka Sayısı- 135  


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 21       


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 27.07.2020 20:34
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