Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Bakan Pilli:" Toplam 1419 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1419 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:24
1830 Okunma
Bakan Pilli:" Toplam 1419 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli, dün ileri tetkik için gönderilen 3 kişinin covid -19 testinin negatif çıktığını,  bugün yapılan testler sonucunda 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Sağlık Bakanlığı çalışanları,  tüm özel gazete ve televizyon çalışanlarını kapsayan basın mensupları, Lefkoşa Mahkemeler, Gülseren Askeri Kışlası, Beyarmudu Belediyesi çalışanları,  Gazi Mağusa Belediyesi çalışanları,  Gazi Mağusa' da bulunan banka ve iş yerleri,  Güzelyurt 'ta bulunan eczaneler,  kahvehaneler ve daireler, Yenierenköy'de bulunanan kahvehaneler , Posta Dairesi, market ve eczanelerler, hırdavat gibi 38 alanda faaliyet gösteren 139 işletme ve Yenierenköy Belediyesi'ne bağlı 12 köyde yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli,  Covid-19 nedeniyle kapalı olan birçok işyerinin bugün yeniden devreye girdiğini,  maske kullanımı ,sosyal mesafe ve hijyen kurallarına  uymanın önemini bir kez daha hatırlatarak tüm sektörlere kolaylıklar diledi .

Pilli, kurallara uyduğumuz müddetçe bu savaşı birlikte kazanacağımızı yineledi.

Bakan Pilli'nin , 4 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1419

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 15. 428

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 04.05.2020 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şaşkın 2020-05-04 19:43:27

Cok ilginc gercekten vaka olmamasi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı
Kamuda yaz mesaisi 11 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 11 Mayıs’ta başlıyor
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim