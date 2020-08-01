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Bakan Pilli:" Toplam 1442 test yapıldı,  1 pozitif vakaya rastlandı "  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1442 olduğunu, 1  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

01 Ağustos 2020 Cumartesi 19:24
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Bakan Pilli:" Toplam 1442 test yapıldı,  1 pozitif vakaya rastlandı "  

Bakan Pilli, pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.


1  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1442        

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1     


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 71.454   


Toplam Vaka Sayısı- 146   


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 22         


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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