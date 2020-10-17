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Bakan Pilli:" Toplam 1537 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1537 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

17 Ekim 2020 Cumartesi 20:22
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Bakan Pilli:" Toplam 1537 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti " 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

Bakan Pilli, halkımıza çağrıda bulunarak yarın ülkemizde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminin yapılacağını, ülke genelinde oy kullanılacak tüm sandıklarda gerekli sağlık koşullarının sağlandığını, tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile yurttaşlık görevini yerine getirebileceğini vurguladı. 


17 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1537 


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 

Ülke dışından gelen vakalar -  6


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 1 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 198.604 

Toplam Vaka Sayısı- 836 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 782

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 49

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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