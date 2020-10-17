Bakan Pilli:" Toplam 1537 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti " 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, halkımıza çağrıda bulunarak yarın ülkemizde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminin yapılacağını, ülke genelinde oy kullanılacak tüm sandıklarda gerekli sağlık koşullarının sağlandığını, tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile yurttaşlık görevini yerine getirebileceğini vurguladı.



17 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1537



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar - 6



Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 1



Yapılan Toplam Test Sayısı- 198.604

Toplam Vaka Sayısı- 836

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 782

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 49

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok