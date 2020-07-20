Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Bakan Pilli: "Toplam 1614  test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1614 olduğunu,  2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:50
1968 Okunma
Bakan Pilli: "Toplam 1614  test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı" 


Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  


20  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1614       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 57.882 

Toplam Vaka Sayısı- 123 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 13     


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 20.07.2020 21:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte şanslı numaralar
İşte şanslı numaralar
Boğaz Piknik Alanı çöplerinden arındı
Boğaz Piknik Alanı çöplerinden arındı
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim