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Bakan Pilli:" Toplam 1684 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1684 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

20 Ekim 2020 Salı 18:53
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Bakan Pilli:" Toplam 1684 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı" 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.


20 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1684

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 

Ülke dışından gelen vakalar -  3


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 203.230  


Toplam Vaka Sayısı- 866 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 785


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 76  


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18  


Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 20.10.2020 19:26
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