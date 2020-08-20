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Bakan Pilli:" Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:27
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Bakan Pilli:" Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


20 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1723  


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3    


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 102.964    

Toplam Vaka Sayısı- 237 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 167 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 66 


          


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 20.08.2020 18:29
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