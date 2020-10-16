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Bakan Pilli: "Toplam 1731 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1731 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

16 Ekim 2020 Cuma 18:27
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Bakan Pilli: "Toplam 1731 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1731 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında tutulduğunu, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

16 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1731

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar :  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar : 1

Yerel vakalar : 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 197.067

Toplam Vaka Sayısı : 829

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 777

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 48

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 34

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı :  1

Son Güncelleme: 16.10.2020 18:47
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