Bakan Pilli: "Toplam 1731 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1731 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında tutulduğunu, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
16 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1731
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar : 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar : 1
Yerel vakalar : 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 197.067
Toplam Vaka Sayısı : 829
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 777
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 48
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 34
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : 1