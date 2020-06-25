Bakan Pilli:" Toplam 183 test yapıldı, pozitif vaka yok"

25 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 183
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 36.700
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Son Güncelleme: 25.06.2020 23:08
Niçin bu kadar az test yapılıyor ülkemizde? Bizde vaka yok Rum tarafında var diye övünmeyle olmaz
Ziiz de onlar kadar test yapın bakalım, eminim bizde daha fazla vaka var
Bizim hükümetimiz ancak övünmeyi bilir
Hayir bu dogru degil. Bizde mArttan berivaka yok. Tek bir vaka bile olsaydoi cogalidi ve MUTLAKA belli olurdu. Test yapma sayisi oyle kafana gore olmaz. GEREKEN yerde, RISK olan kisilere yapilir. Ulkemizden virus tamaen tukendigi icin de riskli kisilerin sayisi dogal olarak da azdir.Beğen (0) Beğenmedim! (1)
İnşAllah da öyle olur be arkadaş ama maalesef bu hükümete güvenim yok