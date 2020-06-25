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Bakan Pilli:" Toplam 183 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 183 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

25 Haziran 2020 Perşembe 21:59
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Bakan Pilli:" Toplam 183 test yapıldı, pozitif vaka yok"

25 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 183     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 36.700

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 25.06.2020 23:08
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Güllü Ziba 2020-06-25 22:27:40

Niçin bu kadar az test yapılıyor ülkemizde? Bizde vaka yok Rum tarafında var diye övünmeyle olmaz
Ziiz de onlar kadar test yapın bakalım, eminim bizde daha fazla vaka var
Bizim hükümetimiz ancak övünmeyi bilir

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Yazan 2020-06-25 22:42:59 @Güllü Ziba

Hayir bu dogru degil. Bizde mArttan berivaka yok. Tek bir vaka bile olsaydoi cogalidi ve MUTLAKA belli olurdu. Test yapma sayisi oyle kafana gore olmaz. GEREKEN yerde, RISK olan kisilere yapilir. Ulkemizden virus tamaen tukendigi icin de riskli kisilerin sayisi dogal olarak da azdir.

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Güllü Ziba 2020-06-25 22:58:09

İnşAllah da öyle olur be arkadaş ama maalesef bu hükümete güvenim yok

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