Bakan Pilli:" Toplam 1920 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi " 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.



22 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1920

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar - 2



Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-



Yapılan Toplam Test Sayısı- 206.626



Toplam Vaka Sayısı- 874



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 804



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17



Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 48

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok