Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Bakan Pilli:" Toplam 1920 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1920 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

22 Ekim 2020 Perşembe 18:55
344 Okunma
Bakan Pilli:" Toplam 1920 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi " 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.


22 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1920 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3 

Ülke dışından gelen vakalar - 2


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 206.626 


Toplam Vaka Sayısı- 874 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 804 


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65  


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17  


Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 48 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tufan Erhürman: "KIB-TEK Genel Müdürü'nün görevden alınması hukuk tanımazlıktır"
Tufan Erhürman: "KIB-TEK Genel Müdürü'nün görevden alınması hukuk tanımazlıktır"
Faiz Sucuoğlu da kurultayda aday oluyor...
Faiz Sucuoğlu da kurultayda aday oluyor...
Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacak
Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacak
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim