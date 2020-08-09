Bakan Pilli: Toplam 1960 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1960 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
9 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1960
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 83.301
Toplam Vaka Sayısı- 171
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 30
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok