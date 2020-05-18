Bakan Pilli:" Toplam 201 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 201 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalar, gıda sektörü çalışanları ve bazı sağlık çalışanlarına yapıldığını açıkladı.



Bakan Pilli'nin , 18 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 201

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.496



Toplam Vaka Sayısı- 108



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok