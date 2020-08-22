Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Demir sopa ve kemerle döndüler
Demir sopa ve kemerle döndüler
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk
Aranan şüpheli tutuklandı
Aranan şüpheli tutuklandı

Bakan Pilli:" Toplam 2070 test yapıldı, 16 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 16 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:29
5295 Okunma
Bakan Pilli:" Toplam 2070 test yapıldı, 16 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 8 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu,  diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

22   Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 2070

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 107.011   


Toplam Vaka Sayısı- 263  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 176  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 83  

         


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: 8 pozitif vakaya rastlandı!
Pilli: 8 pozitif vakaya rastlandı!
Tatar: "Kıbrıs Türk Halkının ekonomik kalkınmayı başaracağından eminim"
Tatar: "Kıbrıs Türk Halkının ekonomik kalkınmayı başaracağından eminim"
Yeniboğaziçi'nde bomba bulundu
Yeniboğaziçi'nde bomba bulundu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim