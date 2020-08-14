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Bakan Pilli:" Toplam 2084 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2084 olduğunu, 5   pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

14 Ağustos 2020 Cuma 19:08
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Bakan Pilli:" Toplam 2084 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı "


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1  vakanın  deniz yolu ile ülkemize geldiğini , diğer 2 vakanın ise yerel vakalar olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


Tüm dünyada olduğu gibi kapıların açılması ve ülkemize ulaşımın başlaması ardından dışarıdan gelen vakalar yanında yerel vakaların da olmaya başladığını belirten Bakan Pilli, bugün yapılan test sonuçlarına göre ülkemizde  2 yerel bulaş olduğunu, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem almamız gerektiğini hatırlattı. 


Bakan Pilli, ülkemizde rastgele testlerin yapılmaya başlandığını, bugün yapılan testlerden 100 tanesinin rastgele test olduğunu, 100 testin arasında herhangi bir pozitif vaka olmadığını, yarından itibaren rastgele test sayısının artarak devam edeceğini kaydetti. 


14 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 2084    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5     


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 92.399  

Toplam Vaka Sayısı- 196   


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 139   


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 53           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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