Bakan Pilli:" Toplam 24 test yapıldı, pozitif vaka yok"

7 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.456
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Son Güncelleme: 07.06.2020 18:05
KKTC de Coronavirus Sars cov 2 nin bittigini artik guvenlikle soyleyebiliriz. InsAllah yurt disindan ithal ederek yeni bir dalga baslatmayiz.