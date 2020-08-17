Bakan Pilli:" Toplam 2412 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 5  kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
17 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2412
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 98.237
Toplam Vaka Sayısı- 221
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 147
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok