Bakan Pilli:" Toplam 2412 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 5  kişi taburcu edildi "



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



17 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 2412

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 98.237

Toplam Vaka Sayısı- 221



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 147



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok