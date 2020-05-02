Bakan Pilli:" Toplam 373 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını, bugün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildiğini açıkladı.